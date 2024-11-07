В штате Гуджарат, Индия, произошла трагедия: семилетняя девочка стала жертвой нападения дикой львицы. Согласно сообщению издания Lokmat Times, инцидент случился в понедельник, 4 ноября, на территории округа Амрели.

Ребенок вместе со своей матерью возвращался домой с фермы, когда на них неожиданно напала хищница. Львица стремительно схватила девочку и скрылась с ней в густых зарослях леса. Позже в том районе были найдены останки ребенка, сильно поврежденные и разбросанные по округе.

После нападения к месту происшествия прибыла группа специалистов из Департамента лесного хозяйства, которые начали оперативные поиски львицы, представлявшей опасность для местных жителей. Утром 5 ноября лесникам удалось найти дикое животное. В целях предотвращения дальнейших угроз для людей львицу усыпили и поместили в специальную клетку.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности в районах, где обитают дикие хищники. Специалисты по дикой природе предупреждают о необходимости осторожности и надлежащей охраны людей, живущих вблизи природных ареалов хищных животных.