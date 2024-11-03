Из-за высокого спроса программа льготного автокредитования в России продлена до 2026 года. Благодаря этому у граждан появилась возможность приобретать автомобили отечественного производства с ощутимой скидкой. Депутат Никита Чаплин из комитета по бюджету и налогам в беседе с «РГ» объяснил, как воспользоваться этой программой и какие преимущества она предоставляет.

Основной принцип программы – это предоставление скидки на первоначальный взнос по автокредиту. Средства напрямую перечисляются банку после оформления кредитного договора, без выдачи заемщику.

Размер скидки

Скидка на покупку автомобиля зависит от региона и типа транспортного средства. Для большинства регионов России она составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%. Максимальная скидка в 35% предусмотрена при покупке электромобилей российского производства, независимо от региона, с ограничением до 925 тысяч рублей.

Кто может получить льготный кредит

Программа доступна гражданам РФ, соответствующим определенным условиям, которые были ужесточены с 1 июля 2024 года, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Среди основных требований — наличие водительских прав, российского гражданства и отсутствие других автокредитов за последние 12 месяцев.

Дополнительно воспользоваться программой могут представители некоторых профессий: учителя, медицинские работники, военные, а также родители несовершеннолетних детей, проживающие в Дальневосточном округе.

Доступные марки автомобилей

Льготы распространяются на список автомобилей, утвержденный Минпромторгом. В него входят российские автомобили и электромобили весом до 3,5 тонн.

Условия и требования от банков

Каждый банк предлагает свои условия автокредитования, включая сроки, процентные ставки и размер первоначального взноса. Также банки оценивают платежеспособность заемщиков и отсутствие задолженностей. Одним из обязательных условий в большинстве случаев является оформление страховки КАСКО. Это требование защищает как заемщика, так и банк, снижая риски и делая условия кредита более выгодными.

Продленная программа льготного автокредитования становится доступной для широкой аудитории, делая покупку автомобилей отечественного производства более реальной для российских граждан.