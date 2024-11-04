В районе Краматорска, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, за прошедший год разрослось обширное кладбище. Фотограф украинского издания “Телеграф” Ян Доброносов опубликовал видео, на котором запечатлено новое поле с многочисленными захоронениями, передает РИА Новости.

В ролике можно увидеть большое пространство, на котором выстроились ряды свежих могил. Некоторые из них отмечены украинскими флагами – так обозначаются захоронения военнослужащих ВСУ. Однако многие могилы остаются безымянными — на табличках видны лишь трехзначные номера, без указания имен.

Краматорск располагается на севере Донецкой народной республики. В настоящий момент он, как и расположенных рядом Славянск, оккупирован украинскими войсками. Военные эксперты неоднократно заявляли, что именно бои за Славянско-Краматорскую агломерацию станут решающими на территории ДНР.