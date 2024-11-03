В немецкой Баварии произошел необычный случай: мужчина, забывший рюкзак в поезде, решил самостоятельно остановить движущийся на полной скорости состав. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел на станции Малхинг. Пассажир, оставивший свои вещи в вагоне, не придумал ничего лучше, чем выйти на рельсы перед поездом S3, который двигался со скоростью 85 километров в час. Женщина-машинист, находившаяся за управлением, была вынуждена экстренно затормозить, чтобы избежать наезда. В итоге поезд остановился всего в двух метрах от мужчины.

Когда его спросили, почему он решился на такой опасный поступок, мужчина ответил, что в забытом рюкзаке остались ключи от квартиры. Поняв ситуацию, машинистка разрешила мужчине вернуться в вагон, чтобы он смог найти свою вещь, а затем закрыла двери и направила поезд к ближайшей станции, откуда планировала вызвать полицию.

Однако, едва состав тронулся, мужчина активировал аварийное открытие дверей и сбежал. В результате федеральной полиции пришлось поднять в воздух вертолет для поиска беглеца, а железнодорожное сообщение между Пасингом и Маммендорфом было временно остановлено на 45 минут.