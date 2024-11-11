Некоторые автомобилисты настоятельно не рекомендуют покупать машины с вариаторной коробкой передач. В основе их мнения лежит собственный опыт и рассказы знакомых. Но действительно ли такие трансмиссии заслуживают сомнительной репутации? Об этом рассказал владелец автосервиса по ремонту трансмиссий, отметив главные проблемы и недостатки вариаторов.

Впервые вариаторные коробки передач появились в 1990-х годах и сразу вызвали нарекания из-за частого перегрева и выхода из строя даже на сравнительно небольших пробегах. К тому же, недостатком стала сложность ремонта и нехватка запчастей. Однако к 2000-м годам надежность таких агрегатов заметно улучшилась.

Тем не менее, некоторые модели до сих пор остаются проблемными. Специалист выделил среди них Audi A5, Nissan Qashqai с двигателем 1,6 литра и Nissan Juke, которые не отличаются долговечностью. Также упомянул CVT TR580 от Subaru — хотя он и более надежен, чем многие другие, но после 130 тысяч километров нередко требует ремонта. В то же время трансмиссии Aisin, устанавливаемые на Toyota, показали себя как одни из самых выносливых. Положительно зарекомендовали себя и некоторые модели Jatco CVT, используемые на автомобилях Mitsubishi и Nissan.

Однако стоит ли приобретать подержанную машину с вариатором? Здесь все зависит от того, как предыдущий владелец обращался с автомобилем, своевременно ли менял масло и обслуживал трансмиссию. При недостаточном уходе ремонт может обойтись очень дорого, и избежать его удается далеко не всегда.