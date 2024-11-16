Интерес россиян к отдыху в ОАЭ на Новый год значительно увеличился, спрос вырос на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры отмечают, что путешественники чаще всего выбирают поездки продолжительностью от четырех до семи дней. Наиболее популярным направлением остается Дубай, на который приходится половина бронирований. Остальные путешественники предпочитают отдых в Рас-эль-Хайме, Фуджейре, Абу-Даби и Шардже.

Цены на туры в Эмираты за последний год существенно выросли, удвоившись из-за ослабления рубля. Сложившийся курс доллара, который недавно превысил отметку в 100 рублей, заметно повлиял на стоимость путевок.

Для тех, кто ищет более доступные варианты отдыха, альтернативой остаются Египет и Турция. Путевки в эти страны стоят дешевле: на 20% меньше в Египет и вдвое меньше — в Турцию. Однако высокий уровень сервиса и разнообразие развлечений делают ОАЭ неизменным лидером новогоднего туризма.