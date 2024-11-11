В период новогодних каникул курорт Анапа ожидает на 40% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Такой рост популярности объясняется большей доступностью курорта на фоне других черноморских направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы уже привыкли к новой логистике, а к преимуществам Анапы можно отнести более демократичные цены и наличие предложений с системой «всё включено», — отметили в ассоциации.

На сегодняшний день заполняемость отелей Анапы на праздники составляет около 50%, однако эксперты ожидают значительный рост бронирований к середине ноября.

По данным портала «Кубань 24», Краснодарский край вошел в пятерку самых популярных направлений для новогоднего отдыха в России. В этот список также включены Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг и Карелия.

В сегменте зимних активностей наибольшей популярностью пользуются такие горнолыжные курорты, как Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш.

Среди заграничных направлений россияне на новогодние праздники чаще всего выбирали поездки в Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку и на Кубу. Кроме того, повышенный интерес сохраняется к Абхазии, Армении, Беларуси и Казахстану.