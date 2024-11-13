Группа исследователей из Бременского университета вместе с британскими коллегами совершила необычное открытие: в Антарктиде обнаружены образцы древнего янтаря, возраст которых оценивается в 90 миллионов лет. Эта находка стала важным шагом в изучении древнейших лесов, которые когда-то произрастали вблизи Южного полюса. Древние куски янтаря были извлечены из образцов керна, поднятых со дна моря Амундсена еще в 2017 году, а результаты исследования опубликованы в журнале Antarctic Science.

Учёные определили, что найденный янтарь относится к меловому периоду и может содержать микровключения — фрагменты древесной коры. В составе окаменелой смолы специалисты отметили прозрачные и полупрозрачные частицы высокого качества, что указывает на её захоронение недалеко от поверхности. «Такие включения представляют особую ценность для изучения древней флоры Антарктиды», — поделилась Хенни Гершель, один из авторов исследования.

Кроме того, команда зафиксировала свидетельства того, что процесс образования янтаря сопровождался выделением смолы как защитной реакции деревьев на повреждения коры, вызванные паразитами или лесными пожарами. Эти данные помогают понять, как деревья выживали и защищались от угроз, когда Антарктида была покрыта хвойными лесами.

Также исследователи нашли окаменелые останки деревьев возрастом около 50 миллионов лет, которые позволяют предположить, что Антарктида когда-то была покрыта тропическими лесами.