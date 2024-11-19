Анталия удивила туристов резкой сменой погодных условий, заставив за несколько часов испытать сразу три сезона. Об этом сообщает турецкая пресса, описывая необычный день на популярном курорте.

Утро началось с привычного для Анталии яркого солнца. Туристы наслаждались теплом и даже успели посетить пляжи, стремясь поймать последние осенние лучи. Однако ближе к полудню погода резко изменилась — над городом нависли тучи, и начался проливной дождь. Сильные ливни продолжались несколько часов, вызвав небольшие подтопления в низинах, что нередко случается в таких регионах при внезапных осадках.

К удивлению отдыхающих, ближе к вечеру дождь внезапно прекратился, и на небе вновь засияло солнце. Такое необычное чередование явлений погоды позволило туристам буквально за один день пережить смену сезонов — от летнего тепла до осеннего дождя.

Особенно впечатляющим оказался контраст в окрестностях гор Бейдаглары, которые уже успели покрыться снежными шапками. Гиды оперативно организовали экскурсии для желающих увидеть этот редкий для Анталии зимний пейзаж. Некоторые путешественники, удивлённые возможностью оказаться в снегу всего в нескольких километрах от пляжей, делали фото и делились ими в социальных сетях, называя это “волшебным парадоксом” региона.

Такая резкая смена погоды характерна для Средиземноморского климата в межсезонье, отмечают местные метеорологи. Несмотря на неожиданности, для многих туристов этот день стал уникальным и запоминающимся событием, позволившим за короткое время увидеть Анталию сразу в нескольких её климатических ипостасях.