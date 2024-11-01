Уже в следующем году российская индустрия торговых центров может оказаться на грани серьезного кризиса, который способен привести к массовым банкротствам. По информации «Коммерсанта», более 200 ТЦ находятся в зоне риска, и эксперты связывают это с несколькими ключевыми причинами.

Одной из главных проблем для владельцев таких объектов стал рост долговой нагрузки, вызванный повышением ключевой ставки Центробанком. В результате многие торгово-развлекательные комплексы сталкиваются с трудностями при обслуживании своих кредитов и нуждаются в поддержке.

Союз торговых центров (СТЦ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой о помощи для сектора. Владельцы объектов недвижимости просят предоставить послабления по кредитам. Среди предлагаемых мер — субсидирование процентной ставки до уровня 7–10% годовых и реструктуризация существующих долгов с отсрочкой по выплатам основного долга на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, представители союза настаивают на временном моратории на изменение условий для кредитов с плавающей ставкой, так как в противном случае финансовая устойчивость торговых центров может ухудшиться еще больше.

Ранее Павел Люлин, вице-глава СТЦ, отметил, что торговые центры сталкиваются с ростом расходов на персонал, который сейчас находится на рекордных уровнях. По его мнению, если ставка Центробанка останется высокой, это не только снизит привлекательность аренды для новых компаний, но и создаст дополнительные риски для существующих арендаторов. В условиях такой экономической нестабильности значительная часть торговых центров может оказаться на грани банкротства в течение следующего года.