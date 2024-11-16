Монахи Святой Горы Афон оставили немало пророчеств о будущем, некоторые из которых уже воплотились в реальность. Одним из самых известных предсказателей был Стефан Карульский. По его словам, ему неоднократно являлась Богородица, предупреждая о грядущих событиях.

В XXI веке старец говорил о разрушительных катаклизмах, вызванных водной стихией. Он утверждал, что сильнее всего пострадает Америка. Россия, по его словам, должна «беречь свои дома от чужих». Это толкуют как предостережение о наплыве беженцев, которые будут искать убежище в сильной и стабильной стране.

“Америка пропадет страшно, начисто. Люди оттуда будут спасаться бегством”, — говорил Стефан, предрекая масштабные перемены.

Не менее известен Паисий Святогорец, который прожил на Афоне почти пятьдесят лет. Он предупреждал о расколе Европы на два лагеря. Еще один старец, Ефрем Филофейский, говорил о приближающемся мировом кризисе и усилении международных конфликтов.

Однако афонские монахи подчеркивали: беды можно избежать. Для этого необходимо искренне покаяться, укрепить веру и сохранить сплоченность. Только вернувшись к традиционным ценностям и следуя Божьим заповедям, можно обрести надежду на лучшее будущее.

Старцы также верили, что Россию ждет спасение благодаря мудрому лидеру, крепкой вере народа и верности своим духовным истокам.