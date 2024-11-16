Группа ученых из Университета Констанца в Германии провела исследование, которое раскрывает новые представления об идеале женской красоты. Эксперимент включал участие 80 человек, которые оценивали серии фотографий женщин с различными пропорциями тела. Итоги работы удивили как исследователей, так и участников.

Изначально добровольцам показывали изображения женщин с пропорциями, соответствующими классическим стандартам красоты, таким как 90-60-90. Затем участникам предложили фотографии женщин с различными формами — от худощавых до обладательниц пышных фигур. В результате большинство респондентов выразило предпочтение женщинам с округлыми формами, которые значительно отличаются от установленных стандартов.

Авторы исследования сделали вывод, что привлекательность определяется не строго установленными параметрами, а индивидуальными изгибами тела. Этот фактор оказался более важным для восприятия красоты, чем соответствие каким-либо устоявшимся шаблонам.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, подчеркивают, что понятие красоты намного шире традиционных стандартов. Это открытие поднимает вопросы о необходимости пересмотра общественных взглядов на женскую привлекательность.