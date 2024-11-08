Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области установило личности украинских пилотов и технического персонала, участвующих в боевых действиях на истребителях F-16 в Харьковской области и приграничных районах с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению, эти сведения были получены через конфиденциальные контакты с высокопоставленным офицером одной из украинских военных бригад. В частности, в перечень включены командир звена 831-й бригады тактической авиации подполковник Олег Климов, уроженец Харькова 1992 года рождения. Также среди установленных лиц — капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, родившийся в 1997 году.

Кроме того, выяснена личность старшего техника по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации Андрей Белокаменский, 1994 года рождения, проживающего в Харькове.