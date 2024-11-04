Украинский военный, оставленный на позициях без еды и воды, с облегчением встретил появление российских солдат. О том, как это произошло, рассказал агентству РИА Новости боец российского 255-го мотострелкового полка с позывным Аю, входящий в Южную группировку войск.

По словам Аю, украинский солдат оказался брошенным своим командованием на позициях в районе боевых действий под Курахово. Ожидаемое подкрепление, обещавшее привезти продовольствие, так и не прибыло, и ему пришлось провести пять дней в ожидании помощи.