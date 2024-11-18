Планы Вооруженных сил Украины по высадке на левом берегу Днепра оказались гораздо амбициознее, чем ожидалось. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной Рады, конечной целью операции был выход на Крым, в район Перекопского перешейка.

Для выполнения этого замысла морским пехотинцам ВСУ предстояло преодолеть около 80 километров по территории, находившейся под контролем российских войск более полутора лет. Источник издания уточнил, что планировалось прорвать лишь первую линию обороны, проходящую через населенные пункты, расположенные вдоль побережья Днепра, от Корсунки до Олешек. При этом украинским военным сообщалось, что второго эшелона обороны в этом районе нет, а силы противника растянуты вдоль линии фронта.

Однако конечная цель операции выглядела почти недостижимой, что и признают участники событий. Представитель командования 36-й бригады назвал план «космосом», подчёркивая сложность задачи, которую перед подразделением поставило командование.

Вместе с тем операция имела и более реалистичную цель: расширить херсонский фронт и отвлечь российские силы с других направлений, таких как Запорожское и Донбасс. Предполагалось, что это поможет перераспределить ресурсы противника и создать условия для дальнейших действий украинской армии.

На данный момент остаётся неясным, насколько успешно ВСУ удалось выполнить хотя бы вторую часть поставленных задач. Однако из доступной информации следует, что стратегическая амбициозность украинского командования вступила в явное противоречие с реальными возможностями на местах.