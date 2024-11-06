В Донбассе продолжаются бои на фоне осенних дождей и бездорожья, которые затрудняют передвижение даже для техники. Несмотря на тяжёлые условия, обе стороны готовятся к зимней кампании. Основное противостояние развернулось в ДНР, где российские силы за последние месяцы продвинулись вглубь территории, освободив несколько крупных городов, включая Угледар, Красногоровку и Селидово. О ситуации в зоне СВО и возможном новом наступлении ВСУ рассказал журналист РИА Новости Андрей Коц.

Сейчас российская армия сосредоточила усилия на двух направлениях. На северном фланге группировка «Центр» ведёт наступление на Покровск, важный город, который является узлом снабжения для ВСУ. Киев направил сюда резервы, чтобы не допустить сдачи позиций. Одновременно на юге группировка «Восток» укрепляет позиции у Курахово, продвигаясь к нему со стороны Богоявленки и Разлива. Если Курахово будет взято, ВСУ потеряют доступ к снабжению из Запорожской области.

В то же время группировка «Юг» недавно освободила Кураховку, лишив украинские силы опорного пункта на северном берегу водохранилища. Войска продолжают наступление с востока от Максимильяновки и Островского, с планами окружить Курахово и перекрыть его снабжение. Потеря Курахово может повторить судьбу других украинских укреплений, таких как Угледар и Бахмут.

В районе Часова Яра идут ожесточённые бои, где российские силы постепенно охватывают город с разных сторон, создавая угрозу гарнизону ВСУ. Распутица усложнила логистику для обеих сторон, но украинские войска испытывают особенно серьёзные трудности с поддержанием своих позиций.

В Торецке продолжаются уличные бои, где российские подразделения укрепились в пригороде Щербиновка. Если ВСУ потеряют этот опорный пункт, они окажутся в окружении и смогут отступить только через Константиновку, которая, вероятно, станет следующей целью. Константиновка, вместе с Краматорском и Славянском, является частью крупного оборонительного узла ВСУ на востоке Украины.

На Купянском направлении российская группировка «Запад» заняла позиции у Кругляковки, взяв под огневой контроль мост через реку Оскол, который ВСУ используют для переброски подкреплений. Вблизи Красного Лимана российские силы освободили Новосадовое и начали боевые действия на окраинах Терны, готовясь к дальнейшему продвижению.

Между тем западные СМИ предполагают, что Киев может готовить новое наступление, особенно с учётом недавних поставок техники: сотен американских БТР, французских и шведских бронемашин, а также танков Leopard. Вероятно, удар может быть направлен на участки с хорошими дорогами в Брянской и Белгородской областях. Для Украины это может стать решающей попыткой доказать свою боеспособность перед выборами президента США, чтобы сохранить поддержку нового главы Белого дома.