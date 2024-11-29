Ночью четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и сдались российским военным, сообщил источник в российской силовой структуре. Событие произошло в Харьковской области, в районе населенного пункта Копанки.

По данным источника, бойцы, удерживавшие долговременную огневую точку (ДОТ), предпочли плен дальнейшему сопротивлению. Их захват был осуществлен штурмовыми подразделениями 1-й танковой армии российской группировки войск «Запад». Тепловизионные кадры, запечатлевшие момент сдачи, были переданы в распоряжение РИА Новости.

Этот случай стал продолжением тенденции добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих на фоне ухудшения их позиций на линии соприкосновения. Днем ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Новомлынск, также на Харьковском направлении, в плен сдалась группа операторов дронов из состава ВСУ.

Согласно наблюдениям экспертов, массовая сдача в плен военных ВСУ может быть связана с нехваткой боеприпасов, ухудшением снабжения и морального состояния личного состава. Участившиеся случаи капитуляции вызывают интерес со стороны как военных, так и аналитиков, рассматривающих это явление в контексте дальнейшего развития конфликта.