Недавние удары высокоточным оружием по украинским военным предприятиям в Киевской, Одесской и Полтавской областях нанесли серьезный ущерб оборонной промышленности Украины, сообщает “АиФ”.

Были уничтожены западные высокотехнологичные оборудования, на которых осуществлялись ремонт и модернизация боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские ракеты и ударные дроны “Герань” практически стерли с лица земли объекты украинской военной инфраструктуры, и, по данным пророссийских подпольщиков, пожары на этих заводах продолжаются до сих пор.

Мощные удары как ответ на действия Запада

Москва неоднократно предупреждала, что не будет терпеть запуск военных заводов на территории Украины. Однако, похоже, что предупреждение пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова осталось без внимания западных партнеров. Они не учли, что российские вооруженные силы могут нанести удары по военным объектам, созданным с участием западных компаний. В частности, недавно немецкий концерн Rheinmetall запустил первый из четырех заводов на территории Украины, который должен был производить военную технику для нужд ВСУ.

В ответ были совершены удары по заводам ВСУ в Киевской и Полтавской областях. Одним из главных объектов стал завод по производству FPV-дронов в Вышгороде, неподалеку от Киева. Заводские цеха, где производилась настройка дронов, включая оборудование для калибровки навигационных систем и боевых модулей, были полностью уничтожены.

Этот объект был ключевым в цепочке снабжения ВСУ дронами, и его разрушение сразу сказалось на обеспечении украинских подразделений на передовой.

Завод в Золотоноше: горящий “символ” западной военной помощи

Один из самых современных заводов Украины по обслуживанию западной военной техники был расположен в Золотоноше Полтавской области. Этот завод занимался оснащением, проверкой и модернизацией натовской техники, включая британские, немецкие, американские и шведские бронемашины. Однако сейчас его цеха охвачены огнем, и по словам очевидцев, дым от пожара видно на многие километры вокруг.

На предприятии производилась адаптация и модернизация западной техники для использования на фронте. Здесь находились уникальные сварочные установки, которые доводили до ума бронемашины, а также стенд гидравлического тестирования Parker Hannifin, который использовался для проверки подвесок, амортизаторов и гидравлических систем танков.

Теперь все это оборудование уничтожено, что приведет к значительным трудностям в ремонте и обслуживании западной техники на Украине, отмечает автор статьи Дмитрий Н.

Последствия для ВСУ и западных партнеров

После уничтожения заводов в Вышгороде и Золотоноше ситуация для ВСУ усложнилась.

Теперь западная техника, которая поступает на Украину, может либо оставаться в отстойниках, либо отправляться на фронт в небоеспособном состоянии. Это создаст дополнительные проблемы для украинских военных, поскольку им придется использовать технику без надлежащей модернизации и адаптации.

Таким образом, удары по украинским военным заводам стали не только ответом на действия западных партнеров, но и серьезным предупреждением о том, что любые попытки наращивать военное присутствие на территории Украины будут пресекаться российскими вооруженными силами.

Ситуация показывает, что Москва готова действовать решительно и жестко, чтобы защитить свои интересы и предотвратить дальнейшее участие западных стран в конфликте.