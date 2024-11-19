Российская авиация применила новейшую корректируемую авиабомбу против украинских позиций, о чем сообщают обозреватели Telegram-канала «Бортовой Журнал Военлета». На опубликованных видеокадрах зафиксирован момент удара: боеприпас невероятно быстро достигает цели, после чего в воздух поднимается густое белое облако, а осколки разрушенного здания разлетаются во все стороны.

Авторы канала предполагают, что использованный боеприпас представляет собой модифицированный УМПК — унифицированный модуль планирования и коррекции, адаптированный под новую линейку авиационных бомб. Подробности о характеристиках снаряда пока не разглашаются, но очевидно, что речь идет о сверхточном оружии.

Применение таких бомб становится значимым элементом в арсенале российской армии в зоне спецоперации. Ранее для ударов по стратегическим объектам противника использовались мощные боеприпасы серии ФАБ. Летом этого года впервые была задействована авиабомба ФАБ-3000. Тогда ВКС России нанесли удар по высотному зданию в Волчанске Харьковской области, где находились украинские офицеры и иностранные наемники. Вскоре аналогичный боеприпас был использован для атаки на населенный пункт Липцы, где фиксировалось скопление живой силы ВСУ.

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, в распоряжении российской армии находится и самая мощная бомба — ФАБ-9000. Однако ее пока не применяли в рамках спецоперации из-за необходимости наличия специализированных носителей.

Применение новейших авиабомб демонстрирует растущие возможности российской авиации в обеспечении точечных ударов. Такие боеприпасы не только минимизируют риск промаха, но и значительно увеличивают эффективность уничтожения военной инфраструктуры противника. Эксперты отмечают, что использование подобных технологий может стать решающим фактором в ходе боевых действий.