Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ), работая в международной команде, исследовали способы улучшения характеристик бетона с помощью разогретой кофейной гущи, сообщает РИА Новости.

Учёные пояснили, что свежая кофейная гуща не подходит для добавления в бетон из-за содержащихся в ней веществ, которые ослабляют его структуру. Для решения этой проблемы гущу нагрели до 400 градусов, что позволило удалить кислород и преобразовать её в пористый углеродный материал, известный как биоуголь. Полученный материал затем измельчили и частично заменили им цемент в смеси для производства бетона.

Оказалось, что добавка биоугля не только уменьшает необходимое количество цемента, но и укрепляет бетон. Такой улучшенный материал, по словам авторов проекта, может быть использован в строительстве самых разных конструкций.

В дальнейшем исследователи планируют испытать бетон с добавкой биоугля на морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к циклическому воздействию влажности и высыхания.