Учёные Северо-Кавказского федерального университета предложили новую рецептуру хлебобулочных изделий, которая подойдет людям, страдающим диабетом и восстанавливающимся после COVID-19. Эта разработка способна не только снижать уровень сахара в крови, но и укреплять иммунную систему, а также помогать контролировать аппетит. Результаты исследования были опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

По словам экспертов, при диабете стандартные хлебобулочные изделия представляют проблему, так как они приводят к повышению уровня глюкозы. Вариант полного отказа от хлеба, по мнению ученых, можно заменить более здоровой альтернативой — хлебом, обогащённым биологически активными компонентами, которые замедляют рост сахара в крови и способствуют сбалансированному обмену веществ, передает РИА Новости.

Сотрудники СКФУ совместно с коллегами из пятигорского филиала ВолгГМУ разработали хлеб и хлебцы с пониженным гликемическим индексом. Этот показатель указывает, как быстро продукт влияет на повышение уровня сахара, что особенно важно для диабетиков и людей с ослабленным иммунитетом после перенесённой коронавирусной инфекции.

Чтобы достичь такого эффекта, учёные заменили традиционную пшеничную муку на сочетание кукурузной и муки из нута. В состав добавлен постбиотик — компонент на основе чайного гриба, который восстанавливает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и поддерживает обмен веществ. Постбиотики представляют собой препараты из неживых микроорганизмов, благотворно влияющих на микрофлору и здоровье организма в целом.

Как рассказала доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения СКФУ Валерия Оробинская, новая рецептура способствует поддержанию иммунной системы, подавляет патогенную микрофлору и уменьшает нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, продукт помогает выводить вредный холестерин, снижая риск атеросклероза, и улучшает регенерацию тканей поджелудочной железы, а также регулирует чувство голода.

Эта работа была выполнена в рамках программы персонализированного питания НТИ “Food Net” и открывает перспективы для создания более полезных хлебобулочных продуктов для широкого круга потребителей.