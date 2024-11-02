Исследователи из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай (Нью-Йорк) обнаружили, что достаточный сон в первые недели после сердечного приступа может значительно ускорить восстановление и снизить риск его повторения. Согласно исследованию, организм настраивается на увеличение продолжительности глубокого сна, который способствует процессам заживления и укрепляет иммунитет в критические периоды. Пишет rznonline.ru.

Эксперименты проводились на мышах, у которых искусственно вызывали сердечные приступы. Ученые наблюдали за качеством их сна, уровнем воспалительных процессов и активацией моноцитов — ключевых иммунных клеток, участвующих в восстановлении организма. Как показали результаты, у мышей, перенесших сердечный приступ, наблюдалось трехкратное увеличение глубокого сна на протяжении недели. Уровень моноцитов также оказался выше, что указывало на ускорение заживляющих процессов в организме.

Кэмерон МакЭлпайн, руководитель исследования и доцент кафедры кардиологии, отметил, что ранее ученым было известно о профилактическом значении сна в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, однако исследование впервые показало механизм восстановления после сердечного приступа. “Глубокий сон является частью естественного восстановления, при котором организм мобилизует иммунные клетки и запускает процессы заживления,” — пояснил МакЭлпайн.

Чтобы подтвердить гипотезу о значимости сна для восстановления после сердечного приступа, ученые разделили подопытных мышей на две группы. Одной группе дали возможность восстанавливаться в естественных условиях, в то время как у другой группы сон периодически прерывали. Выяснилось, что у мышей с недостаточным сном воспалительные процессы усилились, а восстановление сердечной ткани замедлилось. Это открытие подтвердилось в ходе предварительных тестов на людях: у тех пациентов, кто не соблюдал режим сна, риск повторного сердечного приступа возрастал вдвое.

Как пояснила Рэйчел Роу, директор лаборатории сна и воспаления Университета Колорадо в Боулдере, сон в первую очередь стабилизирует сердечно-сосудистую систему, замедляя сердечный ритм и снижая артериальное давление. Во время глубокого сна эти показатели приходят в равновесие, обеспечивая сердцу дополнительное время для восстановления. «Сон становится необходимым элементом для всех, кто стремится восстановить здоровье сердца и снизить риски дальнейших осложнений», — подчеркивает Роу.

Сон — не просто отдых, но и важный элемент, поддерживающий здоровье сердечно-сосудистой системы. Специалисты подчеркивают, что здоровый режим сна может стать основой успешного восстановления и защитой от дальнейших рисков для сердечно-сосудистой системы.