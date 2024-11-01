Американские исследователи сделали неожиданное открытие, предполагающее, что души могут существовать и вне земного пространства. Этот вывод, сделанный на основе глубоких космических наблюдений, может значительно изменить наше восприятие жизни и её связи с окружающей Вселенной. Обнаружение таких душ может привести к пересмотру наших взглядов на человеческое существование и его место во Вселенной.

Ведущую роль в этом исследовании играет инженерная школа имени Пратта при университете Дьюка, признанная одной из лучших в области космических исследований. Учёные этой школы применяют уникальное оборудование, способное фиксировать электромагнитные колебания в космосе с высокой точностью, как сообщается в материале «Телепрограммы».

Команда специалистов из США изучает явления, напоминающие яркие вспышки, похожие на молнии, возникающие в отдельных местах на расстоянии нескольких километров друг от друга. Исследования показывают, что это сконцентрированные проявления энергии, которые могут зависеть от таких факторов, как электрические разряды и магнитные поля. Эти наблюдения открывают новые перспективы для изучения космической среды и её взаимодействия с Землёй, передает “Медиапоток”.

Работы в этом направлении продолжаются, хотя учёные пока не раскрывают дальнейших планов. Возможно, уже скоро они представят миру новые данные, которые помогут нам ещё глубже понять загадки космоса и его влияние на земную жизнь.