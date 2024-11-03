Исследование ученых из Сингапура и США вновь подняло вопросы о максимальной продолжительности человеческой жизни. Согласно их выводам, предельный возраст, при котором организм может восстанавливаться, составляет 120-150 лет. Эти данные опубликовал Pronews.gr.

Для проведения исследования специалисты использовали искусственный интеллект, который анализировал данные о сотнях тысяч человек, учитывая не только их возраст, но и образ жизни, наличие заболеваний и их последствия. Такой подход позволил ученым понять, как факторы, включая состояние здоровья и повседневные привычки, влияют на способность организма к восстановлению и на общую продолжительность жизни.

Среди главных выводов исследователей — гипотеза о том, что в будущем, возможно, удастся разработать методы, позволяющие замедлить процесс старения настолько, что человек сможет дожить до 200 лет. Однако ученые подчеркивают, что таких технологий не стоит ждать в ближайшее время.

Специалисты также отмечают, что текущий рекорд долголетия, установленный француженкой Жанной Кальман, прожившей 122 года, теоретически может быть превзойден до конца этого тысячелетия.