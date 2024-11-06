Швейцарские учёные разработали инновационный метод для улучшения пространственной памяти, которая отвечает за запоминание местоположения предметов и ориентирование в пространстве. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны объединили возможности виртуальной реальности с неинвазивной стимуляцией мозга, сообщает портал newatlas.

Эта технология позволяет воздействовать на определённые зоны мозга, не требуя хирургического вмешательства. В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы, которым на голову прикрепили четыре электрода. Эти электроды стимулировали гиппокамп и энторинальный комплекс — области мозга, отвечающие за пространственную память. Процедура, получившая название «транскраниальная временная интерференционная электрическая стимуляция», была полностью безболезненной.

Во время сеансов участники надевали очки виртуальной реальности и перемещались по виртуальной среде, запоминая различные ориентиры. Параллельно проводилось сканирование мозга с помощью фМРТ для отслеживания его активности. Результаты показали, что после стимуляции участники быстрее запоминали расположение объектов.

Исследователи считают, что электрическая стимуляция временно усиливает нейропластичность гиппокампа, а сочетание с виртуальной реальностью способствует более эффективному развитию навыков пространственной ориентации. Такой метод может оказаться полезным для лечения пациентов с черепно-мозговыми травмами, деменцией и возрастными нарушениями когнитивных функций.