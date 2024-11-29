Американские ученые раскрыли новую сторону влияния вулканических извержений на климат Земли. Исследование, проведенное специалистами Университета Ратгерса, показало, что углекислый газ, содержащийся в подземных магматических очагах, может выделяться в атмосферу на протяжении миллионов лет после самого извержения. Это открытие проливает свет на связь между древними вулканическими процессами и изменениями климата в истории планеты.

Объектом исследования стали так называемые крупные магматические провинции — обширные территории, где миллионы лет назад происходили интенсивные выбросы магмы. Сегодня эти области неактивны, но их следы остались в геологических структурах. Примером может служить базальтовая группа на реке Колумбия, где последние извержения происходили около 16 миллионов лет назад. Масштабы таких провинций поражают: они способны покрыть территорию размером с континент слоем магмы толщиной в полкилометра.

Особый интерес вызвали древние события, такие как извержение Сибирских траппов около 252 миллионов лет назад. В результате этого гигантского вулканического катаклизма в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа, что, по мнению ученых, способствовало одному из крупнейших массовых вымираний в истории Земли. Анализ показал, что даже спустя 5 миллионов лет после извержений уровень СО2 в атмосфере оставался аномально высоким.

Исследователи разработали модель, описывающую процесс выделения углекислого газа из магматических очагов. По мере того как магма поднимается сквозь земную кору, в ней накапливается давление, которое со временем вызывает образование трещин. Эти разломы позволяют магме и растворенным в ней газам, включая углекислый, выходить на поверхность. Подобно пузырькам в газированной воде, CO2 продолжает подниматься вверх даже после остывания магмы, что объясняет длительный характер выбросов.

Открытие имеет важное значение для понимания климатических изменений в геологической истории. Длительные выбросы углекислого газа могли вызывать периоды глобального потепления, изменяя экосистемы и провоцируя массовые вымирания. Например, такие процессы могли быть причиной изменения климата в пермский период, который завершился крупнейшим вымиранием в истории планеты.

Исследование, опубликованное в журнале *Nature Geoscience*, не только углубляет наше понимание древних вулканических процессов, но и дает ключ к изучению современных климатических изменений. Поскольку магматические процессы играли столь важную роль в прошлом, их влияние на глобальные циклы углерода и экосистемы заслуживает особого внимания в контексте изменений климата, наблюдаемых сегодня.