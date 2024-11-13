Исследования Урана, проведенные с помощью космического аппарата Voyager-2 в 1986 году, стали важным шагом в понимании этой планеты. Тогда ученые собрали данные, которые долгое время использовались для изучения Урана, в том числе информации о его магнитном поле. Однако недавние открытия показывают, что полученные в тот период сведения могут быть не совсем точными. На самом деле, планету удалось наблюдать в необычных условиях, что могло исказить результаты, рассказало агентство Reuters со ссылкой на исследования, опубликованные в Nature Astronomy.

Уран был открыт в 1781 году британским астрономом Уильямом Гершелем, который впервые заметил планету через телескоп. Он описал ее как ледяной гигант, но до сих пор многие детали ее структуры оставались загадкой для ученых.

В 1986 году NASA направило к Урану космический корабль Voyager-2. Аппарат прошел на близком расстоянии от планеты и собрал ценные данные о ее атмосфере и магнитосфере. Однако теперь стало известно, что наблюдения были сделаны в особенный момент, когда планета подвергалась воздействию интенсивного солнечного ветра — потока зарядных частиц от Солнца.

Солнечный ветер в тот момент «сжало» магнитосферу Урана до 20% от ее обычного размера, что значительно изменило условия для наблюдений. Это редкое явление происходило всего в 4% случаев, и его последствия оказались неожиданными. В результате, данные, полученные Voyager-2, создали ошибочное представление о магнитном поле Урана. Ученые думали, что планета обладает сильными поясками высокоэнергетических электронов, но в то же время не имеет плазмы — что противоречило обычной картине планетарных магнитосфер.

Плазма в магнитосфере — это смесь ионов и электронов, которая обычно присутствует в магничных оболочках других планет. Однако на Уране ученые не обнаружили плазму от солнечного ветра или от спутников, что оставалось неразгаданной загадкой в течение многих лет.

Кроме того, исследователи предполагали, что два крупнейших спутника Урана — Титан и Оберон — часто выходят за пределы магнитосферы. Однако новые данные показывают, что они, вероятно, находятся внутри этой защитной оболочки. Это открытие может упростить поиск потенциальных океанов под их поверхностью.

«Титан и Оберон — самые большие спутники Урана, и они могут быть кандидатами для поиска океанов с жидкой водой в системе этой планеты», — отметил планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA, Кори Кокрейн.

Совсем недавно NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы исследовать, могут ли быть условия для жизни в океанах, скрытых под его поверхностью. Так что изучение спутников Урана может стать следующим важным этапом в поиске жизни в нашей Солнечной системе.

Тем временем ученые продолжают анализировать данные, полученные с помощью Voyager-2, и надеются на новые открытия, которые помогут еще больше разгадать тайны ледяного гиганта.