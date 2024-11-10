Археологи исследовали церковь IV века на окраине древнего города Тримифис на территории современного Египта и сделали необычные находки. Внутри храма они обнаружили множество захоронений, в основном останки принадлежали женщинам и детям. Результаты многолетних раскопок опубликованы в книге «Раннее христианство в Амхейде (египетский оазис Дахла), церковь IV века», сообщает The New York Times.

В 2012 году команда археологов из Нью-Йоркского университета под руководством Дэвида Рацана и исследователя Николы Аравеккии из Вашингтонского университета начала раскопки в церкви, находящейся посреди египетской пустыни. Однако из-за политических потрясений работы пришлось приостановить, и возобновились они только в 2023 году.

Тримифис, когда-то населенный тысячами людей, был покинут в конце VI века. Археологи описывают это место как одну из самых бесплодных и труднодоступных территорий на Земле. Несмотря на суровые условия, жители города успешно развивали хозяйство и торговали финиками и оливками, поддерживая связи с жителями более плодородных областей вдоль Нила.

На территории бывшего Тримифиса исследователи обнаружили древнеримскую баню, языческий храм, а также христианскую базилику. Строение базилики выполнено в римском стиле: прямоугольная форма с колоннами, что свидетельствует о влиянии римской архитектуры на регион.

Внутри базилики были найдены останки 17 человек: 11 тел покоились в двух склепах, еще шесть — в отдельных гробницах. Большинство из них принадлежало женщинам и детям, что для того времени необычно, так как в церквях обычно хоронили только священнослужителей или епископов.

По словам египтолога из Бостонского университета Дэвида Франкфуртера, который не участвовал в проекте, обнаружение стольких захоронений внутри храма действительно удивительно. Тела были завернуты в полотна, за исключением двух, которые находились в гробах, что подчеркивает простоту раннехристианской традиции захоронений, отличающейся от пышных египетских обрядов.

Вместе с одним из тел археологи обнаружили пучки розмарина, мирта и пальмовые листья, а рядом с останками ребенка была найдена бронзовая чаша. Эти находки свидетельствуют о религиозных ритуалах, связанных с погребениями.

Один из найденных останков принадлежал женщине среднего возраста с полным набором зубов, что говорит о хорошем питании и, возможно, сравнительно комфортных условиях жизни, несмотря на суровый климат.

Лаура Насралла, эксперт по раннему христианству из Йельского университета, указывает на доказательства того, что женщины могли занимать важные роли в раннехристианском обществе. Однако данных, найденных в церкви Тримифиса, недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что похороненные здесь женщины были религиозными лидерами.