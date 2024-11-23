Исследователи из Орхусского университета (Дания) выявили неожиданную связь между переживанием страха в рекреационных целях и улучшением состояния иммунной системы. Согласно их исследованиям, участие в пугающих аттракционах, таких как “Дома с привидениями”, способно снижать уровни биомаркеров воспаления. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Эксперимент проходил в развлекательном центре города Вайле, где 113 добровольцев в среднем возрасте 29,7 года согласились стать участниками исследования. Соотношение мужчин и женщин в выборке составляло 2:3. Все испытуемые посетили “Дом с привидениями”, проведя в нем около 51 минуты.

Перед посещением аттракциона у каждого участника брали анализ крови для определения уровня высокочувствительного С-реактивного белка — маркера воспаления. Три дня спустя исследователи повторили забор крови, чтобы выявить изменения в биологических показателях.

Во время пребывания в “Доме с привидениями” средняя частота сердечных сокращений участников составила 111,1 удара в минуту. Уровень страха оценивался по шкале Ликерта и в среднем достигал 5,4 балла, что свидетельствует о значительном психологическом напряжении.

Результаты исследования показали, что у всех участников спустя три дня после эксперимента уровень воспалительных биомаркеров, включая лейкоциты и лимфоциты, снизился. Этот эффект наблюдался независимо от того, был ли у человека диагностирован повышенный уровень воспаления до посещения аттракциона. Интересно, что положительные изменения в состоянии иммунной системы фиксировались как у людей с воспалительными процессами, так и у тех, у кого их не было.

Ученые делают вывод, что кратковременный страх, вызванный в безопасной обстановке, может оказывать положительное влияние на организм, включая укрепление иммунитета. Считается, что такой эффект связан с активацией гормонального и нервного ответа, который снижает воспалительные процессы в организме.

Хотя исследование указывает на пользу “контролируемого” страха, ученые предупреждают, что эффект возможен лишь при кратковременном воздействии и в условиях, где человек осознает отсутствие реальной угрозы. Таким образом, посещение пугающих аттракционов может быть не только увлекательным, но и потенциально полезным для здоровья.