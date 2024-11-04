Командир штурмовой роты с позывным Канелло, чьё видео из освобождённого Селидова в ДНР набрало широкую популярность, опроверг слухи о своей гибели. Несмотря на сообщения в украинских социальных сетях о его якобы гибели, Канелло жив и здоров.

29 октября российские войска полностью взяли Селидово под свой контроль. После этого в сети появилось видео, где Канелло, прогуливаясь по улицам города, радуется победе. В кадре он с воодушевлением говорит: «Братан! Прогулка по Селидово! Победа, родной! Мы вернули этот город. Наше родное снова с нами».

Однако вскоре в украинских пабликах начали распространяться слухи, что командира убил дрон противника. Канелло узнал о своей «гибели» случайно, когда ему об этом рассказала его жена.

Командир сообщил, что получает звонки от сослуживцев, которые обеспокоены его состоянием.

«Наши противники пытаются убедить себя в том, что могут дотянуться до нас, но это всего лишь слова», — подчеркнул Канелло.

В своем сообщении в Telegram-канале «Работайте, братья!» Канелло также поздравил россиян с Днём народного единства и призвал их к сплочённости и труду во имя страны.