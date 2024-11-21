После недавнего фестиваля Лой Кратонг на пляже Джомтьен в Паттайе обнаружены острые предметы, представляющие угрозу безопасности для туристов. Местные власти предупредили отдыхающих об опасности, призвав временно избегать купания в этом районе. Об этом сообщил портал Pattaya Mail.

На побережье были найдены гвозди, острые палки и обломки кратонгов — традиционных плавучих подношений, которые используются во время фестиваля. Эти остатки, а также гниющие банановые листья и цветы, из которых изготавливаются кратонги, не только засоряют пляж, но и создают опасность порезов и инфекций, особенно для детей, играющих в песке или воде.

Ситуация стала следствием масштабного празднования Лой Кратонг, которое состоялось 15 ноября 2024 года. Этот древний тайский фестиваль, посвященный благодарности богине воды, сопровождается запуском кратонгов в водоемы. Традиционно для их создания используются натуральные материалы, однако не все участники придерживаются экологических норм. В результате большое количество мусора, включая пластиковые элементы, осталось на побережье.

Лой Кратонг — одно из самых красочных событий в Таиланде, привлекающее тысячи местных жителей и туристов. Однако этот яркий праздник имеет и свою обратную сторону: загрязнение окружающей среды. Местные власти пока не спешат с уборкой пляжа, что вызывает недовольство среди отдыхающих и туристического сообщества.

Местные жители и экологи призывают к более активным мерам по очистке пляжей после фестиваля, а также к переходу на более экологичные материалы для изготовления кратонгов. Туристам же советуют проявлять осторожность и избегать прогулок по пляжу босиком до завершения уборки.