В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения потребительских предпочтений, информационное агентство Terra Travel уверенно занимает свою нишу на рынке в качестве надежного источника о нововведениях, прикладных советах, мнениях ведущих экспертов отрасли и туристических услугах. Мы поговорили с представителями компании о том, как визуальный контент помогает привлекать внимание к путешествиям и какие направления становятся все более популярными среди российских туристов.

Создание уникального медиаконтента

Terra Travel позиционирует себя как информационное агентство в сфере туризма, и одним из ключевых направлений их работы стало создание обзорно-трендового медиаконтента. «В эпоху социальных сетей мы поняли, что передать информацию без визуализации становится все сложнее», — отмечает представитель компании. Несмотря на блокировку Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, запрещенной за экстремизм) на территории России, Terra Travel сделала акцент не только на работе основного канала дистрибуции – сайта terratravel.info, но и на этой платформе, что позволило им успешно продвигать свои предложения.

Визуальный контент как инструмент привлечения аудитории

Эксперты подчеркивают, что визуальный контент играет важную роль в продвижении туристических услуг. Яркие изображения и видео способны вызвать эмоции и вдохновить на путешествия. «Это особенно актуально в сфере туризма, где визуальные образы могут стать решающим фактором при выборе направления», — добавляет эксперт.

Уникальные предложения для подписчиков и читателей

Terra Travel активно сотрудничает с авторами цифрового контента из разных уголков мира, которые делятся своими видео и впечатлениями о посещенных местах. «Мы стали своего рода путеводителем по странам и достопримечательностям, создавая собственный контент и во время наших собственных путешествий», — отмечает представитель компании.

“Аудитория транслирует свои интересы через взаимодействие”

Проанализировав взаимодействие аудитории с контентом и изучив статистические данные, эксперты ИА Terra Travel могут подвести итог по самым распространенным направлениям, которые выбирают россияне для пляжного отдыха.

Интересно отметить, что наблюдается рост популярности менее традиционных направлений, таких как страны Африки, Япония и Южная Америка. Ранее туристы более охотно выбирали европейские страны, однако сейчас экзотические направления становятся все более привлекательными, предлагая конкурентоспособные цены и уникальные впечатления.

Наблюдается значительная динамика в сфере выездного туризма, и Турция уверенно занимает позицию лидера среди направлений для отдыха за границей. Каждый день в эту страну приземляется от 30 до 50 рейсов с российскими туристами, что свидетельствует о высоком интересе к этому направлению. Особой популярностью пользуется Эгейское побережье, где путешественники стремятся открыть для себя новые впечатления и культурные особенности.

На втором месте в нашем рейтинге находится Объединенные Арабские Эмираты. Летний период стал особенно привлекательным для поездок в Эмираты, предлагающие выгодные предложения и разнообразные возможности для шопинга и коротких уикендов. Это направление активно привлекает туристов, желающих совместить отдых с покупками.

Третье место делят Мальдивы и Таиланд. Эти направления остаются востребованными круглый год, однако сезонность все же влияет на выбор конкретных островов и курортов. Летом туристы предпочитают определенные места в Тайланде, тогда как зимой спрос смещается в пользу других. Мальдивы также сохраняют стабильный интерес со стороны путешественников, что делает их актуальными в любое время года.

Работа с экспертами в рамках возможностей ИА Terra Travel

Terra Travel активно сотрудничает с экспертами в области туризма, что позволяет создавать стратегии продвижения для них через формирование инфоповодов. Это включает:

Анализ проблематики: Изучение актуальных вопросов и вызовов в сфере туризма, что помогает выявить темы для обсуждения и разработки контента.

Форсирование инноваций и законопроектов: Привлечение внимания к важным инновациям и новым законопроектам, которые могут повлиять на индустрию. Это создает возможность для экспертов делиться своими мнениями и рекомендациями, укрепляя их авторитет.

Создание инфоповодов: Формирование новостных поводов, которые помогают экспертам быть на виду и привлекать внимание целевой аудитории.

Какие планы?

В будущем Terra Travel планирует активно развивать социальные проекты в сфере туризма. Представители компании заявляют: «Мы нацелены на поддержку различных групп населения и решение актуальных проблем, связанных с путешествиями». Одним из ключевых направлений станет создание контента о путешествиях с животными. «Это позволит владельцам домашних питомцев легче организовывать свои поездки», — отмечают в Terra Travel. В рамках этой инициативы компания намерена разработать информационные материалы, включая гайды по подготовке к путешествиям с животными, а также установить партнерства с зоозащитными организациями для продвижения ответственного отношения к питомцам.

Кроме того, в Terra Travel акцентируют внимание на инклюзивном туризме. Как подчеркивают сотрудники компании: «Мы планируем разрабатывать доступные маршруты и создавать советы для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить их комфортное путешествие». Сотрудничество с некоммерческими организациями станет важной частью работы компании, что поможет улучшить условия для таких туристов.

Terra Travel стремится к созданию более ответственного и инклюзивного туристического сообщества, обогащая туристический опыт и способствуя позитивным изменениям в индустрии. «Наша цель — сделать туризм доступным и комфортным для всех», — резюмируют в компании.

*Примечание: Упоминание Instagram связано с его блокировкой на территории России и не является призывом к использованию данной платформы.