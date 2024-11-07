Российские туристы уже начинают строить планы на летние путешествия в 2025 году. В интервью «ФедералПресс» турэксперт Минишев рассказал о самых востребованных направлениях и выгодах раннего бронирования.

Среди популярных стран для отдыха россиян в следующем году Минишев выделил: Абхазию, Турцию, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Китай, Египет, Грузию, Мальдивы и Катар. Эти направления возглавляют список предпочтений российских туристов.

Как объясняет эксперт, ежегодно туристические компании запускают акции раннего бронирования для летнего сезона. Это уникальная возможность забронировать поездку заранее с различными выгодами, предложенными отелями и авиакомпаниями.

По словам Минишева, подобные акции обычно действуют с ноября по февраль и предполагают скидки, бонусы или другие привилегии для тех, кто успеет забронировать отдых заранее.

Эксперт также подчеркнул несколько важных преимуществ такого бронирования. Во-первых, это позволяет выбрать самые востребованные отели и номера, которые ближе к сезону могут оказаться занятыми. Во-вторых, при раннем бронировании многие отели предлагают значительные скидки, достигающие до 50% от стоимости в пиковый сезон. И, наконец, важное преимущество — это спокойствие: отпуск можно распланировать заранее, без стресса и риска остаться без мест.