Египет уже давно стал излюбленным направлением для россиян, которых привлекают песчаные пляжи и теплые воды Красного моря. Однако не каждый отпуск здесь оказывается идеальным.

По словам путешественницы Оксаны Крачевской, слова которой приводит портал АБН24 первое, что может вызвать дискомфорт — это жара. Летом температура поднимается до 45 градусов, что делает пребывание на солнце довольно утомительным. К тому же, песчаные бури в это время года случаются часто, что создает дополнительные неудобства для туристов.

Ещё одна проблема — слишком настойчивый сервис. Местные продавцы, таксисты и обслуживающий персонал часто ведут себя слишком навязчиво, стараясь продать различные сувениры или услуги. Они могут подойти слишком близко, схватить за руку или громко кричать вслед, что нередко раздражает отдыхающих.

И всё же больше всего разочарования, по словам Оксаны, может вызвать поведение соотечественников. Многие туристы из России отмечают случаи грубости и нетрезвого поведения со стороны других российских отдыхающих, что иногда становится неприятным моментом на отдыхе.