Недавний массированный удар российской армии по Киеву и области стал предметом активного обсуждения в СМИ. Как напоминают обозреватели издания «Царьград», атака, проведенная несколько дней назад, отличалась особой масштабностью. На территорию региона обрушились десятки ракет и сотни беспилотников «Герань», которые поразили ключевые стратегические объекты противника.

Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что зафиксированное количество ракет могло превысить 60 единиц. По его словам, подобной интенсивности ударов в этом регионе не наблюдалось уже 70 дней. «В Киеве прозвучали взрывы, атака носила беспрецедентный характер», — подчеркнул Пегов.

Аналитики ресурса «Канал визионера» сообщили, что в результате ударов в столице Украины были введены ограничения на энергоснабжение для предприятий военно-промышленного комплекса. Это свидетельствует о том, что поставленные военные цели были успешно достигнуты. Особое внимание привлекли события в Броварском районе, где ракетный удар разрушил важный объект ВСУ, находившийся под наблюдением российских спецслужб.

Журналисты издания Win/Win считают, что этот масштабный удар стал сигналом для Киева и его западных союзников. По мнению экспертов, Москва таким образом четко обозначила свою позицию: больше никаких уступок и переговоров с представителями, которых она считает преступниками, не будет. Ультиматум, который, как предполагается, был направлен в адрес НАТО, подчеркивает решительность действий российской стороны.