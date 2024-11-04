Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов указал на глубокие проблемы, подрывающие эффективность управления в Вооружённых силах Украины. В своём анализе он отметил хаос в командовании, беспорядок в кадровой политике, а также перекладывание ответственности, которое привело к потере доверия к армии. Об этом сообщает ИноСМИ.

По словам Бутусова, командующий ВСУ Александр Сырский руководит войсками в «ручном режиме», вмешиваясь в действия командиров на уровне оперативно-стратегических и тактических объединений, а также бригад. Это создает ощущение несистемности, когда решения принимаются хаотично и без долгосрочной стратегии.

Постоянная смена командиров стала характерной чертой управления Сырского. Недавно были отстранены два известных офицера 24-й бригады, Иван Голишевский и Сергей Мазорчук, которые честно докладывали о сложной обстановке на линии фронта и продвижении противника. Командиры, проявляющие самостоятельность и ответственный подход, нередко подвергаются замене, что создает атмосферу страха перед правдой.

Ответственность за неудачи на фронте оказывается распылённой, и обычно наказываются исполнители, а не высшие командиры. Система поощряет тех, кто ориентируется на отчётность, а не на реальное положение дел. В результате армия начинает терять доверие к своему командованию, так как ложь стала постоянной практикой.

Бутусов также подчеркнул, что эта проблема началась ещё в 2022 году, при руководстве Залужного. По его мнению, многие политические фигуры, такие как Марьяна Безуглая и другие представители партии «Слуга народа», также пытаются снять ответственность с себя и переложить ее на генералов. Те же, в свою очередь, бросаются такими же лживыми обвинениями в адрес подчиненных.