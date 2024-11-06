Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провозгласил себя победителем президентских выборов в США, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида. Как передаёт РИА Новости, Трамп выразил благодарность американцам за оказанное доверие.

«Для меня огромная честь быть избранным сорок седьмым и одновременно сорок пятым президентом Соединённых Штатов», — заявил он, обращаясь к аудитории.

Политик назвал свою победу уникальной страницей в американской политической истории. Он также выразил уверенность, что предстоящий срок станет «по-настоящему золотым временем» для страны.

Ранее сообщалось, что Трамп набрал 277 голосов выборщиков, что превышает минимальный порог в 270 голосов, необходимый для избрания президентом США.