После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп уже готовится к изменениям внешней политики страны, уделяя особое внимание вопросам, касающимся Украины и Израиля. Издание Bloomberg сообщает, что в Киеве восприняли его заявления о намерении прекратить украинский конфликт как сигнал к возможным переменам, а в Тель-Авиве надеются на расширение свободы действий США в отношениях с Ираном.

Сейчас Трамп работает над созданием новой внешнеполитической команды, хотя официально займёт пост президента через несколько месяцев. Как отмечают источники, его репутация более жёсткого лидера может стать его преимуществом на международной арене. Впрочем, это также может изменить поведение стран, настроенных против США, — некоторые из них могут занять осторожную позицию из-за опасений ответных мер со стороны новой администрации.

Ранее эксперт по американской политике Константин Блохин выразил мнение, что Трамп может сократить или вовсе прекратить военную помощь Украине. Взамен, по его словам, Трамп может предложить России отказаться от тесных связей с Китаем. Однако это создаст сложные условия для президента Украины Владимира Зеленского, которому, вероятно, будет нелегко наладить отношения с республиканским лидером.