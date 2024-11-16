Компания Toyota Motor Corporation примет участие в финале ENEOS Super Taikyu Series 2024, который пройдет 16-17 ноября на знаменитой трассе Fuji Speedway. В гонке будет задействован автомобиль #32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept с двигателем, работающим на водороде. На этом мероприятии Toyota планирует продемонстрировать инновационную разработку, которая использует «побочный газ», образующийся при испарении жидкого водорода, сообщает 32cars.ru. Компания также открыта для сотрудничества с партнерами, чтобы совместно совершенствовать эту технологию.

Главное преимущество жидкого водорода заключается в его высокой энергетической плотности, что позволяет хранить топливо в меньшем объеме. Однако этот материал подвержен естественному испарению из-за воздействия тепла, что приводит к потерям топлива.

Toyota активно разрабатывает систему, которая преобразует испаряющийся водород в дополнительный источник энергии. Новое устройство способно увеличивать давление выделяющегося газа в 2-4 раза без использования дополнительной энергии. Такой подход позволяет направлять выделившийся водород на питание двигателя или других систем автомобиля.

Часть газа поступает в топливный элемент, где происходит химическая реакция, генерирующая электроэнергию. Энергия, полученная в результате этой реакции, может быть использована для запуска насоса жидкого водорода или работы других компонентов машины. Оставшийся неиспользованный газ преобразуется в пар с помощью катализатора и безопасно выбрасывается в атмосферу.

Toyota стремится привлечь заинтересованных партнеров к совместной работе над усовершенствованием этой технологии. Если проект будет успешно реализован, он может стать важным шагом к повышению энергетической эффективности автомобилей на жидком водороде и достижению углеродной нейтральности.