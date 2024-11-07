Многие автолюбители полагают, что все функции их автомобиля перечислены в инструкции. Однако в большинстве машин скрыты дополнительные опции, которые можно активировать самостоятельно, чем и делятся эксперты.

Производители удешевляют выпуск, унифицируя сборку и уменьшая количество уникальных деталей. Чтобы сократить затраты, часто изменяют программное обеспечение и убирают лишние кнопки в салоне, что делает машину доступнее. Например, у одной модели могут быть как климат-контроль, так и управление аудиосистемой с руля, хотя в базовых комплектациях этих функций нет. В таком случае владельцы могут приобрести нужные кнопки и добавить опции.

На специализированных СТО для автомобилей марок Volkswagen и Skoda доступны функции, которые можно включить только через сервисное вмешательство. Среди них – активация обогрева руля и сидений, отключение запрета на просмотр видео во время движения, активация CarPlay и Android Auto. Также возможны изменения в работе фар и даже повышение мощности и максимальной скорости автомобиля с помощью перепрошивки.

Некоторые премиальные бренды, такие как BMW и Mercedes, предлагают свои расширенные функции по подписке. Например, владельцы могут получить подогрев сидений за $18 в месяц. За отдельную плату также доступны обогрев руля, функции встроенного видеорегистратора, системы переключения дальнего света и предотвращения столкновений.