Избранный президент США Дональд Трамп, по оценкам экспертов, может оказаться не самым благоприятным союзником для Украины. Как сообщает издание The Hill, у Трампа прослеживается симпатия к российскому президенту Владимиру Путину, тогда как его отношение к лидеру Украины Владимиру Зеленскому носит скорее негативный характер.

По мнению журналистов, одним из возможных решений Трампа может стать сокращение поддержки Украины с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Такой шаг может существенно повлиять на украинско-американские отношения, особенно учитывая сложную обстановку на международной арене.

Напомним, что Дональд Трамп недавно одержал победу на выборах президента США, представляя Республиканскую партию. Более того, республиканцам удалось укрепить свои позиции, завоевав контроль в Сенате и стремясь к большинству в Палате представителей. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности прекратить конфликт на Украине в течение суток в случае избрания. В одном из своих выступлений он подчеркнул, что нацелен на достижение мира и прекращение международных конфликтов, что станет одной из ключевых задач его администрации.