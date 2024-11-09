Аналитики The Telegraph сообщают о новой тактике российской армии, применяющей высокоточные боеприпасы в ряде ударов по объектам на территории Украины. Так, по данным обозревателя Дэвида Акса, в нескольких недавних атаках в Херсоне, Мирнограде и Харькове были использованы новейшие смертоносные бомбы Grom-E1, отличающиеся повышенной дальностью действия. Эти управляемые боеприпасы могут достигать целей с дистанции в 120 км благодаря встроенному ракетному двигателю. Благодаря этому истребители Су-30 и Су-34 не входят в зону действия украинской ПВО.

Киев пытается отвечать ударами, используя французские бомбы Hammer и американские JSOW. Однако дальность этих боеприпасов составляет не более 64 километров, что заставляет украинские самолёты действовать ближе к целям. Это, в свою очередь, повышает риск для пилотов, которые оказываются в зоне досягаемости российских С-300 и С-400, а также истребителей с ракетами R-77.

Вдобавок российские войска ранее применили трёхтонные авиабомбы ФАБ-3000 для ударов по украинским подразделениям, продвинувшимся в приграничные районы Курской области.