В подмосковной Уваровке, неподалеку от Можайска, обнаружили старое детское кладбище, о существовании которого почти никто не знал. Об этом сообщает портал aif.ru.

На необычное захоронение случайно наткнулся житель Москвы Вадим Кузнецов, когда искал на даче место с хорошим интернетом. Во время поисков он заметил старые могилы, сфотографировал их и поделился находкой в социальных сетях.

Корреспондент портала выяснил, что на кладбище похоронены воспитанники местного интерната для детей с особенностями развития. Захоронения здесь начались еще в 1970-х годах и продолжаются до сих пор. Однако большинство могил давно заброшены и практически не ухожены. Как сообщили местные жители, раньше надгробные кресты здесь не устанавливали — традиция появилась лишь в последние годы.

Отец Ярослав, местный священник, признался, что никогда не проводил отпевания на этом кладбище, так как о нем ничего не знал. Также стало известно, что по сей день умерших детей не отпевают по православному обряду. По словам директора интерната Алексея Захарочкина, среди воспитанников много представителей разных вероисповеданий и национальностей, поэтому соблюдение определенного обряда могло бы быть некорректным.