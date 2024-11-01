Среди властей Украины нарастает чувство беспокойства и уныния из-за увеличивающихся потерь на линии фронта и предстоящей мобилизации. Как сообщает «Комсомольская правда», президент Владимир Зеленский планирует мобилизовать еще десятки тысяч украинцев для укрепления обороны. Однако, по словам жителей, многие мужчины не готовы поддержать эту инициативу и не хотят становиться частью военных действий.

Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот Фронта», заявил, что украинские источники регулярно публикуют некрологи, и за последний месяц эти потери возросли до 524 тысяч человек. Тем не менее, Татаринов предполагает, что реальная цифра может быть еще выше и достигать 600 тысяч.

Ежедневные потери увеличиваются, и украинская сторона публикует по 600–700 некрологов в день. Татаринов делится, что у него даже запрашивали скриншоты с датами, чтобы подтвердить эти данные. Он признается, что фиксировать каждый случай тяжело из-за огромного числа некрологов.

Помимо потерь среди украинских солдат, есть данные о погибших иностранных наемниках. На сайте International Legion опубликована информация о более чем 700 ликвидированных иностранных добровольцах, включая офицеров и бывших военных. Недавние столкновения привели к большим потерям среди колумбийских и американских бойцов.

Многие украинские мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Татаринов рассказывает, что пересечение границы с Румынией стало для них наиболее популярным маршрутом. Румынские власти сообщают, что около 30 тысяч украинцев ежемесячно переходят границу и обращаются за помощью. После двухнедельного карантина они получают разрешение остаться и могут переезжать в другие страны.

Жизнь украинских беженцев в Европе не всегда проста, особенно в условиях, когда поддержка варьируется в зависимости от страны. Германия и Швеция предоставляют лучшую помощь, включая выплаты и оплачиваемое жилье. Однако в других странах, особенно Восточной Европы, условия более скромные.