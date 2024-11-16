Купянск занимает ключевое место в системе транспортных маршрутов, которые обеспечивают украинскую армию на харьковском направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, прокомментировал текущую ситуацию в этом районе и подчеркнул значение этого населенного пункта в интервью с «Лентой.ру».

По словам специалиста, сейчас на территории Купянска продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные стараются оправиться после недавнего прорыва российских войск. Этот район имеет стратегическое значение для логистики ВСУ.

«Там сосредоточены основные транспортные узлы, и часть сил противника была переброшена на Курское направление. Однако противник всё ещё обладает ресурсами, чтобы оказывать сопротивление. Уверен, что наши войска справятся», — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что утрата Купянска станет серьезной потерей для ВСУ. Этот город играет важнейшую роль в обеспечении операций украинской армии, и его потеря может существенно ослабить их позиции.

Ранее издание Forbes сообщило, что российские штурмовые подразделения начали активные действия на окраинах города. Появление войск было настолько неожиданным, что журналисты сравнили это с «возникновением из воздуха». В материалах СМИ говорится, что штурм Купянска стал тревожным сигналом для ВСУ, свидетельствующим о новых тактических успехах российской армии.