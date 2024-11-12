Немецкие ученые Рональд Хюбнер и Эмили Софи Уфикен из Университета Констанца пришли к неожиданным выводам о параметрах женской привлекательности. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что общепринятое мнение о «правильном» соотношении талии и бедер не так важно, как считалось ранее.

Ранее многие эксперименты указывали на предпочтения мужчин к фигуре с выраженной разницей между талией и бедрами, как у известной телезвезды Ким Кардашьян. Такое телосложение связывалось с признаками здоровья и высокой фертильности. Однако новое исследование предполагает, что на самом деле привлекательность может зависеть от более простых факторов.

Исследование состояло из двух этапов. На первом из них 80 участников оценивали фотографии 12 женских фигур с классическими пропорциями талии и бедер. Результаты ожидались: стандартные пропорции были восприняты положительно, подтвердив теорию о значении таких пропорций в восприятии красоты.

Во второй части эксперимента добровольцам предложили оценить фото женщин с разными типами телосложения, не соответствующими традиционным «идеальным» пропорциям. На снимках присутствовали как стройные фигуры, так и более полные. Здесь ученые отметили интересную тенденцию: респонденты находили более привлекательными округлые и пышные формы, вне зависимости от соотношения талии и бедер.

По словам ученых, эти выводы свидетельствуют, что сегодня восприятие привлекательности скорее определяется объемами и округлостью тела, чем строгими пропорциями.