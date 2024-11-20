Протоиерей Андрей Николаев, настоятель Храма Святой Троицы в Екатеринбурге, призвал православных верующих воздерживаться от попыток заглянуть в будущее. Он подчеркнул, что события, которые предстоят, известны только Богу, а стремление узнать их через гадание или обращение к магам и экстрасенсам противоречит христианским принципам.

Церковь осуждает такие практики, как предсказания, общение с умершими или использование астрологии. Протоиерей напомнил, что в Священном Писании действительно упоминаются пророчества, но они всегда являлись даром Божиим, направленным на спасение и назидание, а не на удовлетворение праздного интереса или корыстных целей.

«Обращение к гадалкам или экстрасенсам опасно тем, что человек, сознательно или нет, открывает свою душу для воздействия темных сил, что может иметь серьезные духовные последствия», — пояснил он. Такие действия, по словам священника, не только нарушают заповеди, но и способны увести человека от истинного пути веры.

Церковь подчеркивает, что вера в предсказания и магию является грехом, поскольку отдаляет человека от Бога. Протоиерей советует доверить будущее Всевышнему, полагаться на молитву, покаяние и праведную жизнь. Только через искреннюю веру и обращение к Богу можно обрести душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.