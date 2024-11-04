Казанская икона Божией Матери вновь проявила свою чудодейственную силу, спася жизнь солдата на линии фронта. Отец Геннадий Бочаров, клирик Казанского собора на Красной площади, рассказал РИА Новости, что мать бойца, находящегося в зоне СВО, молилась перед этим образом. Как он объяснил, после молитвы сыну явилась Богородица, которая помогла избежать смертельной опасности.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается 4 ноября. В этот же день россияне празднуют День народного единства, установленный в честь победы над польскими интервентами в 1612 году. Патриарх Кирилл передал этот святой образ Казанскому храму на Красной площади в 2023 году, объявив её чудотворной. Этот образ был утрачен более века назад его похитили из собора в 1918 году, и с тех пор икона считалась утерянной. Патриарх также объявил о начале всероссийского крестного хода, чтобы чудотворный образ мог благословить города и сёла по всей стране.

Вернувшаяся в храм икона стала объектом паломничества для православных со всех уголков России. По словам отца Геннадия, верующие рассказывают о чудесах, произошедших после молитв перед иконой. Клирик отметил, что многие чувствуют присутствие Богородицы, словно сама Царица Небесная простирает над ними своё покровительство.

Казанская икона путешествует по России, и хотя её отсутствие вызывает грусть у прихожан Казанского собора, это даёт верующим из других городов возможность увидеть её. 4 ноября после литургии в Успенском соборе её вновь доставят на Красную площадь.

С этой иконой связано немало легенд и преданий. По старинному сказанию, образ был обретён в 1579 году, когда после пожара в Казани к девочке по имени Матрона явилась Богородица и указала, где находится икона. На этом месте позднее был основан Богородицкий монастырь, куда девочка отправилась после находки. Во времена ополчения Минина и Пожарского список Казанской иконы сопровождал их войско в борьбе за освобождение Москвы от польских интервентов. Позднее этот список находился в Казанском храме на Красной площади, но в 1918 году исчез, и его судьба оставалась неизвестной.

Икона, найденная Матроной, также хранилась в монастыре до 1904 года, но затем была похищена и, вероятно, либо уничтожена, либо продана.