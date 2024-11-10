По данным Telegram-канала Mash, писательница и символ «рублевской» эпохи Оксана Робски накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой России на сумму почти в миллион рублей. Точные причины, по которым была начислена эта сумма, пока неизвестны.

В прошлом на имя Робски были зарегистрированы две компании. Одна из них специализировалась на культурных проектах, другая занималась издательской деятельностью. Обе фирмы были закрыты: одна в 2014 году, вторая — в 2018. В настоящее время писательница, известная своими романами о жизни на Рублевке, проживает между Россией и США, где также живут ее дети.

Оксана Робски получила образование на факультете журналистики МГУ, а затем окончила курсы сценаристов и режиссеров. Несмотря на это, развивать карьеру в этих направлениях она не стала. В конце 1990-х Робски открыла интерьерный салон «Галерея О», а в 2005 году вышел ее дебютный роман «Casual», который был номинирован на премию «Национальный бестселлер».