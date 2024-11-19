Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точечный авиаудар по позициям украинских войск в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ходе операции была уничтожена живая сила, бронетехника и укрепленный опорный пункт ВСУ.

Для выполнения задачи использовались планирующие авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот современный комплекс позволяет значительно увеличить точность и дальность поражения цели. По данным разведки, удар достиг всех намеченных целей, подтвердив ликвидацию личного состава противника и военной техники. После завершения операции Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны отметили, что миссия была выполнена в рамках операций по обеспечению безопасности приграничных районов. Особое внимание уделяется обнаружению и ликвидации ключевых объектов противника, таких как опорные пункты и скопления техники, представляющих угрозу для российских территорий.

Министерство также опубликовало видеоматериалы, запечатлевшие выполнение задания. На кадрах показаны подготовка самолета к вылету, момент взлета, полет и процесс отделения бомб от креплений под крыльями. После успешного выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик взял обратный курс и благополучно приземлился на базе.

Су-34 продолжает оставаться ключевым звеном в арсенале Воздушно-космических сил России. Этот многофункциональный сверхзвуковой самолет способен эффективно выполнять задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей, обеспечивая высокую точность ударов и надежность выполнения боевых операций.